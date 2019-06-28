В Крыму согласились с заявлением Порошенко

В Крыму считают, что экс-глава Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по поводу статуса Крыма, сообщает РИА «Новости».

По словам Вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, он согласен с мыслю Порошенко, что восстановление полномочий Москвы в ПАСЕ – это первый шаг признания Крыма территорией РФ.

«Крым постепенно оформляет с точки зрения международного восприятия свой российский статус», — заявил Бобков.

Он добавил, что это первая победа в череде побед, которая приведет Крым к международному признанию.

Ранее заявление Порошенко назвали «здравой мыслью» в Совфеде.