На встрече Путина и Трампа присутствуют дочь и зять президента США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/67/12459067/upload-RTS2JZ07-pic905-895x505-64562.jpg">

Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая проходит в рамках саммита G20 в Осаке, присутствуют дочь американского лидера Иванка Трамп и его зять старший советник президента Джаред Кушнер. Об этом сообщает РИА «Новости».

В состав делегации из США также вошли американский госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, советник Трампа Фиона Хилл, глава министерства финансов Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

В качестве представителей российской стороны помимо президента присутствуют помощник главы государства Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп начали переговоры в Осаке.