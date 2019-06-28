На встрече Путина и Трампа присутствуют дочь и зять президента США
Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая проходит в рамках саммита G20 в Осаке, присутствуют дочь американского лидера Иванка Трамп и его зять старший советник президента Джаред Кушнер. Об этом сообщает РИА «Новости».
В состав делегации из США также вошли американский госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, советник Трампа Фиона Хилл, глава министерства финансов Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
В качестве представителей российской стороны помимо президента присутствуют помощник главы государства Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп начали переговоры в Осаке.