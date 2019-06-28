Туск оспорил слова Путина о либерализме

Глава Евросовета Дональд Туск отреагировал на высказывание президента России Владимира Путина об устаревании либеральных идеи. Об этом сообщает ТАСС.

Туск заявил, что не согласен с российским главой.

Кроме того, он отметил, что авторитаризм и «культ личности» являются устарелыми.

Глава Евросовета подчеркнул, что Европа непоколебимо стоит на защите либеральных идей и ценностей.

Ранее Путин в интервью перед саммитом G20 рассказал, что либерализм не имеет права на абсолютное доминирование и диктат.