Путин и Трамп начали переговоры в Осаке

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в Осаке в рамках саммита G20, сообщает ТАСС.

Ранее этим утром лидеры уже успели обменяться несколькими фразами перед первым рабочим заседанием, а также пришли вместе на церемонию фотографирования.

Эта встреча стала первой после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с главой РФ в Аргентине в декабре 2018 года.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.