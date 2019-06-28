Путин и Трамп начали переговоры в Осаке

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в Осаке (Япония)... Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в Осаке (Япония)...
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в Осаке (Япония)...
Kevin Lamarque/Reuters

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в Осаке в рамках саммита G20, сообщает ТАСС.

Ранее этим утром лидеры уже успели обменяться несколькими фразами перед первым рабочим заседанием, а также пришли вместе на церемонию фотографирования.

Эта встреча стала первой после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с главой РФ в Аргентине в декабре 2018 года.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.