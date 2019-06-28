Трамп назвал Меркель фантастической женщиной

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на G20 назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель фантастической женщиной. Трансляцию вел C-SPAN.

«Она фантастический человек, фантастическая женщина и я рад, что она мой друг. Спасибо вам большое, Ангела», — сказал президент США.

Ранее Меркель стало плохо во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.