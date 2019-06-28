Трамп прибыл на G20

Американский лидер Дональд Трамп поделился в твиттере тем, что прибыл в Японию на саммит G20.

Трамп отметил, что очень рад, что вернулся в Японию.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на G20 в Японию.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в очень хорошем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он также сказал журналистам, что его переговоры с лидером России Владимиром Путиным это «не ваше дело». Помещение для переговоров выбрала американская сторона. В ходе переговоров лидеры, в частности, обсудят общее состояние двусторонних дел.