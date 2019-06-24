Медведева удалось перевести с третьей попытки во Франции
На пресс-конференции премьер-министров России и Франции Дмитрия Медведева и Эдуарда Филиппа у переводчиков возникла проблема. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, на последних двух вопросах возникли технические неполадки.
Первый вопрос задали главе французского правительства, и он был о роли российского государства в деле безопасности Европы.
Причем Медведев сразу сказал, что вопрос не был переведен на русский.
Следующий, второй вопрос также задали без перевода, на что Медведев вновь сообщил о возникших трудностях и попросил повторить вопрос.
Как оказалось, у переводчиков возникли проблемы со звуком от микрофонов из зала.
Однако в третий раз вопрос удалось перевести, и Медведев на него ответил.
Уточняется, что он был посвящен российским источникам, которые якобы влияют на выборы в Европе.