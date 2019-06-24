Медведева удалось перевести с третьей попытки во Франции

На пресс-конференции премьер-министров России и Франции Дмитрия Медведева и Эдуарда Филиппа у переводчиков возникла проблема. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на последних двух вопросах возникли технические неполадки.

Первый вопрос задали главе французского правительства, и он был о роли российского государства в деле безопасности Европы.

Причем Медведев сразу сказал, что вопрос не был переведен на русский.

Следующий, второй вопрос также задали без перевода, на что Медведев вновь сообщил о возникших трудностях и попросил повторить вопрос.

Как оказалось, у переводчиков возникли проблемы со звуком от микрофонов из зала.

Однако в третий раз вопрос удалось перевести, и Медведев на него ответил.

Уточняется, что он был посвящен российским источникам, которые якобы влияют на выборы в Европе.

Ранее Медведев высказался о новых властях Украины.