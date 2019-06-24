Порошенко попросил украинцев спасти Грузию

Бывший лидер Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с просьбой помочь Грузии. Об этом он написал в фейсбуке.

«Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев», — начал Порошенко.

Он призвал жителей страны отказаться от отдыха на Крымском полуострове в пользу Грузии. Также он обратился к новым властям Украины и предложил предоставить жителям скидку на аэропортовые сборы для рейсов Украина-Грузия-Украина, а авиакомпаниям рекомендовал снизить цены на такие билеты.

«Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией», — подчеркнул Порошенко.

Ранее был раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов.

Также до этого российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.