Порошенко попросил украинцев спасти Грузию

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко... Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
РИА Новости

Бывший лидер Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с просьбой помочь Грузии. Об этом он написал в фейсбуке.

«Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев», — начал Порошенко.

Он призвал жителей страны отказаться от отдыха на Крымском полуострове в пользу Грузии. Также он обратился к новым властям Украины и предложил предоставить жителям скидку на аэропортовые сборы для рейсов Украина-Грузия-Украина, а авиакомпаниям рекомендовал снизить цены на такие билеты.

«Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией», — подчеркнул Порошенко.

Ранее был раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов.

Также до этого российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.