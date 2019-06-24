Команда Зеленского выделила 20 его достижений за месяц президентства

Президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце в Париже, 17 июня 2019 года

В штабе украинского лидера Владимира Зеленского определили 20 его достижений за первый месяц президентской работы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, представители Зеленского выделили то, что он смог устроить роспуск Рады, убедить «западных партнеров» в неизменности курса страны на евроинтергацию. Также глава Украины смог якобы заручиться поддержкой лидеров других стран в вопросе освобождения пленных и антироссийского давления и он смог «развеять мифы о дефолте».

«Подал в Раду 16 законопроектов, обещанных в период предвыборной кампании», — добавили в команде Зеленского.

Кроме того, ряд отмененных Зеленским реформ и штрафов назвали достижениями. В частности, что он отменил школьную форму и драконовские штрафы за нарушение в работе с наличными.

Ранее сообщалось, что Зеленский остался за бортом саммита G20.