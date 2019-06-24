Песков: в Грузии царит русофобская истерия
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время на грузинской территории наблюдается русофобская истерия, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, она подогревается изнутри радикальными элементами. Он добавил, что в Грузии существует кризис во внутренней политике, но это не является делом России.
«Наше дело, когда это приобретает антироссийский характер. Вот это то, что заставляет нас волноваться», — заявил Песков.
Он уточнил, что с агрессией столкнулись российские парламентарии и журналисты. При этом наложенные на Тбилиси ограничения имеют временный характер, они будут пересмотрены, когда ситуация в стране вернется в нерусофобское русло.
Ранее Песков заявил, что усиление контроля за грузинским вином не связано с «туристическими санкциями» Москвы.