Песков: в Грузии царит русофобская истерия

<img src="//img.gazeta.ru/files3/434/11460434/upload-IMG_1738-pic905-895x505-93241.jpg">

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время на грузинской территории наблюдается русофобская истерия, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, она подогревается изнутри радикальными элементами. Он добавил, что в Грузии существует кризис во внутренней политике, но это не является делом России.

«Наше дело, когда это приобретает антироссийский характер. Вот это то, что заставляет нас волноваться», — заявил Песков.

Он уточнил, что с агрессией столкнулись российские парламентарии и журналисты. При этом наложенные на Тбилиси ограничения имеют временный характер, они будут пересмотрены, когда ситуация в стране вернется в нерусофобское русло.

Ранее Песков заявил, что усиление контроля за грузинским вином не связано с «туристическими санкциями» Москвы.