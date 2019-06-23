США захотели переговоров с Ираном без условий

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова провести с Ираном переговоры, но без каких-либо предварительных условий, передает ТАСС.

Журналисты спросили Трампа о том, чего ожидать в будущем от отношений двух стран. В ответ на это президент США сказал, что американская сторона готова к переговорам.

«Без предварительных условий», — добавил Трамп.

Ранее Трамп высказался о новой ядерной сделке с Ираном.

Также до этого стало известно, что Иран отказался вести переговоры с США насчет ядерной сделки.