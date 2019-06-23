Молодая любовница Бориса Джонсона объяснила вызов полиции заговором
Подруга кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс прокомментировала инцидент с приездом полиции в дом политика. Об этом сообщает The Sun.
По данным портала, Саймондс назвала вызов полиции для проверки дома Джонсона «политически мотивированным».
Как отмечается, Саймондс и Джонсон поругались из-за трудного дня и разлитого вина.
При этом подруга Джонсона также добавила, что за вызовом полиции могут стоять противники политика.
Ранее сообщалось, что полиция допросила Бориса Джонсона после криков его подруги.