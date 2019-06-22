Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, передает РИА «Новости».
Солдаты Почетного караула установили на могиле венок с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Путин расправил ленты и склонил голову в память об убитых в ходе войны.
Президент также возложил цветы на аллее Городов-Героев.
Помимо российского лидера, в церемонии приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики.
В России 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, объявлен Днем памяти и скорби.