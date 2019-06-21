Закон об импичменте президента раскритиковали у Зеленского

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Представитель украинского лидера Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что закон об импичменте президента противоречит конституции Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, законопроект содержит около 10 нарушений.

Он также добавил, что речь идет о полномочиях временной следственной комиссии, создание которой предусматривает законопроект.

Стефанчук подчеркнул, что Зеленский примет решение по этому закону в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что спикер Рады Украины Андрей Парубий направил на подпись Зеленскому закон об импичменте.