Путин рассказал, как он борется с ленью
Российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос, как он борется с ленью.
По его словам, лень — это нормальное состояние любого человека, которое говорит о том, что организму необходим отдых.
Он добавил, что отдыхать нужно, а также надо уметь отдыхать.
При этом он отметил, что самый эффективный способ бороться с ленью — начать работать.
Ранее Путин заявил, что провел в воздухе несколько месяцев.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.