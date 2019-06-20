Путин рассказал, как он борется с ленью

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Российский президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос, как он борется с ленью.

По его словам, лень — это нормальное состояние любого человека, которое говорит о том, что организму необходим отдых.

Он добавил, что отдыхать нужно, а также надо уметь отдыхать.

При этом он отметил, что самый эффективный способ бороться с ленью — начать работать.

Ранее Путин заявил, что провел в воздухе несколько месяцев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.