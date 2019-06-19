Зеленский провел встречу с бизнесменом Ахметовым

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом Ринатом Ахметовым, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что стороны обсуждали инвестиции.

Украинский лидер пообещал раскрыть детали встречи 20 июня на встрече с представителями бизнеса страны.

«...для каждого из нас очень важно сейчас вкладывать деньги в Украину. Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину», – добавил он.

Ранее в России попросили Зеленского избегать ошибок Петра Порошенко.