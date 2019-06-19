Россияне не понимают суть нацпроектов, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских граждан нет понимания того, что такое национальные проекты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока уровень понимания (нацпроектов) оставляет желать лучшего, это действительно так», — рассказал Песков.

По его мнению, такие показатели осведомленности и понимания населением деятельности своего государства были выявлены в ходе подготовки к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

В обращении к журналистам Песков призвал работников СМИ «больше писать, говорить, объяснять, анализировать».

Ранее Владимир Путин провел совещание по подготовке запланированной программы прямой линии.