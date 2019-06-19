США организовали концлагеря на границе с Мексикой, заявили в конгрессе

Представитель партии демократов Александрия Окасио-Кортез, которая борется за права мигрантов, сравнила миграционные пограничные центры содержания, созданные администрацией президента США Дональда Трампа, с «концентрационными лагерями». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Они (мигранты) подвергаются жестокому обращению с бесчеловечными условиями и умирают», — заявила Окасио-Кортез в твиттере.

На эти обвинения негативно отреагировали Вашингтон и представители республиканской партии. По их мнению, политик из Нью-Йорка обесценивает события в период Холокоста подобными высказываниями.

Глава республиканской партии Лиз Чейни посоветовала Окасио-Кортез потратить время на то, чтобы изучить реальную историю.

Отмечается, что речь идет о миграционных пограничных центрах, которые были установлены на южной границе США.

Ранее Дональд Трамп заявил о своем решении депортировать миллионы мигрантов.