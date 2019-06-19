Трамп похвалился своей «жесткостью» по отношению к России
Американский президент Дональд Трамп во время выступления во Флориде сказал, что «никто не был жестче» него по отношению к российской стороне. Об этом сообщает Fox News.
По мнению лидера США, демократов волнует не Россия, а политическая сила.
«Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем Дональд Трамп», — заявил Трамп.
Он добавил, что укрепил американские ВС, ввел антироссийские санкции и предоставил европейским странам альтернативный источник поставок энергоносителей, что «создало очень серьезную конкуренцию для России».
Ранее Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.