Трамп похвалился своей «жесткостью» по отношению к России

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Американский президент Дональд Трамп во время выступления во Флориде сказал, что «никто не был жестче» него по отношению к российской стороне. Об этом сообщает Fox News.

По мнению лидера США, демократов волнует не Россия, а политическая сила.

«Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем Дональд Трамп», — заявил Трамп.

Он добавил, что укрепил американские ВС, ввел антироссийские санкции и предоставил европейским странам альтернативный источник поставок энергоносителей, что «создало очень серьезную конкуренцию для России».

Ранее Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.