Меркель поплохело рядом с Зеленским
Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.
Предположительно, причиной ухудшения самочувствия Меркель стала сильная жара в +30 градусов
Отмечается, что Меркель пыталась справиться с недомоганием, меняя положение рук, которые охватила внезапная дрожь.
После этого ее затрясло всем телом.
Стоявший рядом Зеленский не обратил внимания на недомогание женщины.
После врач объяснил, что у Меркель случился тремор из-за обезвоживания.
Ранее сообщалось, Зеленский прибыл в Берлин на первую официальную встречу с канцлером ФРГ.