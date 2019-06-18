Меркель поплохело рядом с Зеленским

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Предположительно, причиной ухудшения самочувствия Меркель стала сильная жара в +30 градусов

Отмечается, что Меркель пыталась справиться с недомоганием, меняя положение рук, которые охватила внезапная дрожь.

После этого ее затрясло всем телом.

Стоявший рядом Зеленский не обратил внимания на недомогание женщины.

После врач объяснил, что у Меркель случился тремор из-за обезвоживания.

Ранее сообщалось, Зеленский прибыл в Берлин на первую официальную встречу с канцлером ФРГ.