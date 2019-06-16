В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

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Лидер партии «Левые» в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА «Новости».

По его словам, нынешние отношения между Москвой и Берлином не отвечают необходимому уровню отношений между странами, а новые санкционные ограничения ухудшают положение.

«Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США», — заявил Гизи.

Он заметил, что прекращение санкций стало бы условием для возобновления активного немецко-российского диалога. Кроме того, безопасность в мире невозможно обеспечить в ситуации противостояния с Россией или без ее участия.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом.