В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии «Левые» в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА «Новости».
По его словам, нынешние отношения между Москвой и Берлином не отвечают необходимому уровню отношений между странами, а новые санкционные ограничения ухудшают положение.
«Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США», — заявил Гизи.
Он заметил, что прекращение санкций стало бы условием для возобновления активного немецко-российского диалога. Кроме того, безопасность в мире невозможно обеспечить в ситуации противостояния с Россией или без ее участия.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом.