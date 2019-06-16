Трамп отреагировал на статью NYT об усилении кибератак на Россию

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на статью The New York Times о попытках кибератак на российские электросети и заявил, что она не соответствует действительности. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

Трамп раскритиковал «когда-то бывшую великой газету» за ее стремление напечатать любой материал.

«Они (СМИ. — Газета.Ru) сделают или скажут все, что угодно, без малейшей мысли о последствиях. Они настоящие трусы и без сомнения являются врагом народа», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американская сторона все чаще совершает попытки кибератак на российские электросети.