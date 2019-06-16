Трамп призвал сменить мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, Лондону необходим новый мэр.

«Хан (действующий мэр Садик Хан. — Газета.Ru) — это настоящая катастрофа, и будет только хуже!», — заявил Трамп.

Ранее Трамп прибыл с государственным визитом в Великобританию и написал в своем твиттере, что мэр Лондона Садик Хан «паршиво работает». Лидер добавил, что Хан — «неудачник», которому стоит сосредоточиться на борьбе с преступностью в Лондоне.