Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Иран сделал это, и вы знаете, что они сделали это», — заявил Трамп.
Он также назвал Иран «нацией террора».
Ранее США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры.
В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.
Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.