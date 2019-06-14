Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Иран сделал это, и вы знаете, что они сделали это», — заявил Трамп.

Он также назвал Иран «нацией террора».

Ранее США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.