Сербия решила стать «мостом» для диалога РФ и США

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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград готов принять саммит России и США. Об этом сообщает газета «Известия».

«Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил», — сказал Дачич.

По его словам, Сербия готова помочь организовать переговоры России и США.

Он также добавил, что данный саммит зависит от президента США Дональда Трампа, который обычно «забирает свои слова» из-за критики.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным на G20.