Сербия решила стать «мостом» для диалога РФ и США
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград готов принять саммит России и США. Об этом сообщает газета «Известия».
«Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил», — сказал Дачич.
По его словам, Сербия готова помочь организовать переговоры России и США.
Он также добавил, что данный саммит зависит от президента США Дональда Трампа, который обычно «забирает свои слова» из-за критики.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным на G20.