На Украине сотрудник ТЦК угодил на фронт за избиение мобилизованного

Военкома отправили на фронт после избиения мобилизованного в Тернополе

Сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в украинском городе Тернополь привлекли к ответственности за издевательства над мобилизованным и направили в зону боевых действий. Об этом сообщает прокуратура Украины.

Как следует из материалов служебного расследования, военком при попытке мобилизации незаконно удерживал мужчину в автомобиле, избивал его и оскорблял. Происходящее было зафиксировано на видео.

Суд признал сотрудника ТЦК виновным и назначил ему административный штраф в размере 34 тысяч гривен.

«Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач», — отмечается в сообщении.

17 января российские силовики рассказали, что работники украинских ТЦК стали проводить задержания более агрессивно, используя газовые баллончики и физическую силу.

15 января в городе Измаиле Одесской области мужчина напал на сотрудников ТЦК, вооружившись отверткой. Группа военнослужащих остановила местного жителя для проверки документов. В ответ на законные требования мужчина повел себя агрессивно, достал отвертку и начал угрожать сотрудникам, создавая опасность для их жизни и здоровья. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия, запрыгнув в проезжавший автомобиль.

Ранее на Украине военкомы открыли огонь по мужчине, напавшему на них с ножом.