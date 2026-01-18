На видео попало, как неизвестные скидывают с моста глыбы льда на машины в Москве

В Москве неизвестные кидали ледяные глыбы с моста на машины и это попало на видео

В Москве злоумышленники скидывали с моста глыбы льда на проезжающие автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Какие-то уникумы скидывают глыбы льда на проезжающие машины около ТЦ «Саларис», — сообщает канал.

Судя по кадрам с видеорегистратора, трое человек стояли на мосту и когда машина остановилась на запрещающий сигнал светофора, скинули на нее лед.

О том, какие повреждения получил автомобиль и написал ли водитель заявление в полицию, не сообщается.

До этого вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов сообщил, что в период снегопада зимой число аварий на российских дорогах увеличивается, однако, чаще всего они менее тяжелые, чем в другое время.

По его словам, средний чек по компенсациям после ДТП на 4% ниже, чем в другое время года.

Опасность зимой для водителей представляют сосульки, глыбы льда и снежные сосульки, поэтому водителей призывают обращать внимание на крыши домов, возле которых паркуется автомобиль. При этом зимой на трассах есть и преимущества, продолжил Демидов. Так, из-за более низкой скорости передвижения снижается риск попадания камней в лобовое стекло.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если авто пострадало от упавшего с крыши льда.