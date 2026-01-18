Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

На видео попало, как неизвестные скидывают с моста глыбы льда на машины в Москве

В Москве неизвестные кидали ледяные глыбы с моста на машины и это попало на видео 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27650137_rnd_6",
    "video_id": "record::9c3abecf-f7c5-4bc7-86ff-5f1b3c8f6b90"
}

В Москве злоумышленники скидывали с моста глыбы льда на проезжающие автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Какие-то уникумы скидывают глыбы льда на проезжающие машины около ТЦ «Саларис», — сообщает канал.

Судя по кадрам с видеорегистратора, трое человек стояли на мосту и когда машина остановилась на запрещающий сигнал светофора, скинули на нее лед.

О том, какие повреждения получил автомобиль и написал ли водитель заявление в полицию, не сообщается.

До этого вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов сообщил, что в период снегопада зимой число аварий на российских дорогах увеличивается, однако, чаще всего они менее тяжелые, чем в другое время.

По его словам, средний чек по компенсациям после ДТП на 4% ниже, чем в другое время года.

Опасность зимой для водителей представляют сосульки, глыбы льда и снежные сосульки, поэтому водителей призывают обращать внимание на крыши домов, возле которых паркуется автомобиль. При этом зимой на трассах есть и преимущества, продолжил Демидов. Так, из-за более низкой скорости передвижения снижается риск попадания камней в лобовое стекло.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если авто пострадало от упавшего с крыши льда.
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+