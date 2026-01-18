Украинский бизнесмен рассказал, как давал взятки бывшему главе СБУ

Украинский бизнесмен Сергей Ваганян давал взятки бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Об этом предприниматель рассказал в интервью бывшему нардепу Бориславу Березе на его YouTube-канале.

По словам бизнесмена, в качестве взятки он передавал Баканову и другим экс-руководителям СБУ деньги, объекты недвижимости и дорогие автомобили. Предприниматель утверждает, что взамен глава ведомства обещал «содействие бизнесу» и кадровые назначения.

Ваганян добавил, что в один момент он пожаловался на взятки президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым был лично знаком. Глава республики заверил предпринимателя, что Баканова привлекут к ответственности, но никаких реальных шагов для этого предпринято не было, отметил бизнесмен.

В ноябре прошлого года НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Президент Украины ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

Ранее на Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки.