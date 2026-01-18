Размер шрифта
Украинский бизнесмен рассказал, как давал взятки бывшему главе СБУ

Бизнесмен Ваганян заявил, что давал взятки бывшему главе СБУ Баканову
Украинский бизнесмен Сергей Ваганян давал взятки бывшему главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Об этом предприниматель рассказал в интервью бывшему нардепу Бориславу Березе на его YouTube-канале.

По словам бизнесмена, в качестве взятки он передавал Баканову и другим экс-руководителям СБУ деньги, объекты недвижимости и дорогие автомобили. Предприниматель утверждает, что взамен глава ведомства обещал «содействие бизнесу» и кадровые назначения.

Ваганян добавил, что в один момент он пожаловался на взятки президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым был лично знаком. Глава республики заверил предпринимателя, что Баканова привлекут к ответственности, но никаких реальных шагов для этого предпринято не было, отметил бизнесмен.

В ноябре прошлого года НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Президент Украины ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики.

Ранее на Украине экс-замминистра энергетики обвинили в получении взятки.

