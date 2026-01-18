Размер шрифта
Президент Финляндии высказался по поводу претензий Трампа на Гренландию

Стубб призвал союзников решать проблему Гренландии дипломатично
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Проблемы между союзниками нужно решать путем обсуждения, а не давления. Об этом написал на своей странице в соцсети X президент Финляндии Александр Стубб.

«Между союзниками проблемы лучше всего решать путем обсуждения, а не путем давления», — призвал Стубб.

Он отметил, что для Финляндии и ее союзников имеет первостепенное значение укрепление безопасности в Арктике и что европейские страны поддерживают Данию и Гренландию.

Таким образом он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне эти пошлины увеличатся до 25%. Трамп подчеркнул, что они будут действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп же неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США для обеспечения национальной безопасности его страны.

В Минобороны Дании пообещали ответить в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на это.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин заявил о серьезности плана Трампа по присоединению Гренландии к США.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать «папочку» Трампа из-за Гренландии.

