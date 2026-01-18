Туристка понюхала самый вонючий цветок в мире и поделилась впечатлениями

Австралийская туристка, находясь на острове Суматра в Индонезии, понюхала раффлезию Арнольда, которую называют самым вонючим цветком в мире. Об этом пишет издание What's The Jam.

Крис Динхэм и Ребекка Дэвис приехали на остров как раз во время цветения раффлезии и решили проверить, действительно ли она пахнет гниющим мясом, как говорят люди. Гид предупредил путешественников, что цветок растет в джунглях, где могут напасть тигры. Однако пара все равно отправилась на исследование.

Ребекка рассказала, что сначала не почувствовала запаха, однако через некоторое время появилась ужасная вонь.

«Это резкий, неприятный запах, как от мусорного мешка. Пахло гниющим мясом», — поделилась она подробностями.

При этом она добавила, что сам цветок очень красивый и напоминает растение из фантастического романа. Путешественница сравнила раффлезию с монстром Демогоргоном из сериала «Очень странные дела».

Раффлезия Арнольда была названа в честь английского врача и натуралиста Джозефа Арнольда, работавшего в 1818 году на Суматре. Также встречаются названия «трупная лилия» и «цветок лотоса». Цветки раффлезии являются одними из наиболее крупных на планете: их диаметр достигает 60—100 см, а масса — до 9 кг.

Согласно открытым источникам, запах раффлезии — результат длительной эволюции и адаптации к окружающей среде. Растение использует химический обман для привлечения опылителей — навозных мух. Аромат цветка напоминает смесь запахов гниющей плоти, тухлой рыбы и экскрементов.

Ранее было дано объяснение внешности главного монстра из «Очень странных дел», который напоминает цветок с руками и ногами.