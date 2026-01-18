Размер шрифта
Эксперт прокомментировал сообщения о распространении опасного аденовируса в США

Специалист Чуланов: данные о распространении аденовируса в США не подтверждены
Максим Богодвид/РИА Новости

Нет никаких подтвержденных данных об угрозе пандемии аденовируса. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

Накануне mk.ru писал, что в США распространяется опасная форма аденовируса.

«Стоит отметить, что данные о распространении нового типа вируса не подтверждены Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а количество заболевших, госпитализированных и умерших, которые приводятся некоторыми СМИ, отражают ситуацию не по аденовирусной инфекции, а по гриппу...», — сказал он, отметив, что случаи заболевания гриппом диагностируются гораздо чаще.

Чуланов подчеркнул, что в настоящее время нет данных, свидетельствующих об угрозе пандемии аденовируса, который входит в число возбудителей ОРВИ и распространен повсеместно.

Ранее в Подмосковье выросло число заразившихся гонконгским гриппом и ОРВИ.

