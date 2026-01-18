Размер шрифта
Лавров рассказал о реакции коллег на его шутки

Лавров заявил, что коллеги иногда смеются над его шутками
МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как коллеги реагируют на его шутки. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Вопрос Лаврову задала 9-летняя Виктория Васильева, для которой после «Итогов года» президента РФ Владимира Путина организовали стажировку в программе «Москва. Кремль. Путин». На записи глава российского МИД признался, что чувство юмора помогает ему в нелегкой работе дипломата.

«Как остальным — не знаю. Тем, кто со мной общается, наверное, тоже помогает. По крайней мере, смеются иногда», — сказал министр.

До этого Лавров исполнил новогоднюю мечту 13-летней Евангелины из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний». Девочка мечтала встретиться с министром и записать с ним интервью. Она смогла задать главе МИД вопросы про карьеру, хобби и изучение иностранных языков.

В прошлом году Лавров оценил работу российских дипломатов. По его словам, дипломатия в РФ привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия, как уточнил он, заключается в том, чтобы до достижения окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек.

Ранее Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР».

