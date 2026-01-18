Лавров рассказал о реакции коллег на его шутки

Лавров заявил, что коллеги иногда смеются над его шутками

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как коллеги реагируют на его шутки. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Вопрос Лаврову задала 9-летняя Виктория Васильева, для которой после «Итогов года» президента РФ Владимира Путина организовали стажировку в программе «Москва. Кремль. Путин». На записи глава российского МИД признался, что чувство юмора помогает ему в нелегкой работе дипломата.

«Как остальным — не знаю. Тем, кто со мной общается, наверное, тоже помогает. По крайней мере, смеются иногда», — сказал министр.

До этого Лавров исполнил новогоднюю мечту 13-летней Евангелины из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний». Девочка мечтала встретиться с министром и записать с ним интервью. Она смогла задать главе МИД вопросы про карьеру, хобби и изучение иностранных языков.

В прошлом году Лавров оценил работу российских дипломатов. По его словам, дипломатия в РФ привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия, как уточнил он, заключается в том, чтобы до достижения окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек.

Ранее Лавров ответил на вопрос о тайном посыле своего свитера с надписью «СССР».