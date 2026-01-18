Иранский чиновник назвал число погибших в ходе протестов в стране

Иранские власти подтвердили гибель по меньшей мере 5 тыс. человек в ходе протестов в Иране, среди них около 500 сотрудников службы безопасности. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Анонимный чиновник рассказал агентству, что некоторые из самых ожесточенных столкновений и наибольшее число смертей произошли в иранских курдских районах на северо-западе Ирана, в регионе, где активно действуют курдские сепаратисты и где вспышки насилия были одними из самых ожесточенных в прошлые периоды волнений.

Власти Ирана ожидают, что окончательное число жертв резко не возрастет, заявил источник агентства, добавив, что «Израиль и вооруженные группировки за рубежом» поддержали и снабдили оружием тех, кто вышел на улицы.

По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, число погибших достигло 3308 человек, еще 4382 случая находятся на рассмотрении. Они также подтвердили более 24 тыс. арестов.

9 января американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут ликвидировать протестующих.

Ранее лидер Ирана высказался о протестах в стране.