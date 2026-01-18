8:17

🔴В Верховной раде заявили, что Украина должна пойти на компромисс и вывести войска из Донбасса. Об этом сообщил корреспондент Die Welt в Киеве со ссылкой на беседу с «чрезвычайно влиятельным парламентарием».

«Она сказала: «Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», — приводит слова депутата журналист.