Пенсионер продал свою квартиру по «схеме Долиной» и через суд получил жилье обратно

Mash: 90-летний москвич признался в обмане покупателей и все равно отсудил жилье
Пенсионер из Москвы продал квартиру по «схеме Долиной» и вернул жилье через суд. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 90-летний мужчина выручил 9 млн рублей за свою двухкомнатную квартиру в районе Тушино площадью 49 квадратных метров.

В день заключения сделки он прошел платную судебно-психиатрическую экспертизу и был признан полностью вменяемым, однако затем заявил, что не осознавал своих действий в момент продажи, и потребовал аннулировать сделку, сославшись на статью 177 ГК РФ.

В суде пенсионер признал, что продавал единственное жилье, впоследствии намереваясь его вернуть. Он заявил покупателям, что уезжает к сыну в Минск, и даже приобрел билет на поезд, отрепетировал ответы и ввел экспертов в заблуждение.

Несмотря на признание, 16 января суд вернул ему квартиру и обязал отдать всю сумму покупателям, однако денег у мужчины нет. Пострадавшие не согласны с решением суда и собираются подать заявление о мошенничестве.

Ранее Верховный суд Татарстана встал на сторону покупателя квартиры по «схеме Долиной». 

