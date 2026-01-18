В Петербурге Соцфонд оформил дополнительные пенсии ветеранам-блокадникам

Социальный фонд России назначил вторую пенсию более чем тысяче ветеранов с инвалидностью, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Соцфонде пояснили, что право на дополнительную выплату получили обладатели почетного знака, пережившие блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С октября прошлого года этот статус начали присваивать в упрощенном порядке — без учета продолжительности пребывания в осажденном городе. Это позволило расширить круг получателей льгот, включая право на вторую пенсию.

Назначение выплат обсудили вместе с комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. Отделения Соцфонда самостоятельно оформляли выплаты на основании данных о выданных удостоверениях. В дополнение к страховой пенсии по старости ветеранам назначили государственную пенсию по инвалидности, без необходимости личного обращения.

В ведомстве напомнили, что жители блокадного Ленинграда также получают ежемесячные денежные выплаты в рамках закона о ветеранах и дополнительное материальное обеспечение по указу президента. С учетом всех пособий средний доход блокадников по состоянию на октябрь прошлого года превысил 59 тыс. рублей.

За счет индексаций в течение 2025 года выплаты выросли почти на 7 тыс. рублей. В январе текущего года была проиндексирована страховая пенсия, а в феврале ожидается повышение социальной ежемесячной выплаты.

18 января в России отмечается День прорыва блокады Ленинграда. Осада города длилась 872 дня — с сентября 1941 года по январь 1944-го. По разным оценкам, за это время северная столица потеряла от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

