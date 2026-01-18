Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Петербурге Соцфонд оформил дополнительные пенсии ветеранам-блокадникам

Соцфонд назначил вторую пенсию более 1 тыс. ветеранов-блокадников
Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Социальный фонд России назначил вторую пенсию более чем тысяче ветеранов с инвалидностью, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Соцфонде пояснили, что право на дополнительную выплату получили обладатели почетного знака, пережившие блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С октября прошлого года этот статус начали присваивать в упрощенном порядке — без учета продолжительности пребывания в осажденном городе. Это позволило расширить круг получателей льгот, включая право на вторую пенсию.

Назначение выплат обсудили вместе с комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. Отделения Соцфонда самостоятельно оформляли выплаты на основании данных о выданных удостоверениях. В дополнение к страховой пенсии по старости ветеранам назначили государственную пенсию по инвалидности, без необходимости личного обращения.

В ведомстве напомнили, что жители блокадного Ленинграда также получают ежемесячные денежные выплаты в рамках закона о ветеранах и дополнительное материальное обеспечение по указу президента. С учетом всех пособий средний доход блокадников по состоянию на октябрь прошлого года превысил 59 тыс. рублей.

За счет индексаций в течение 2025 года выплаты выросли почти на 7 тыс. рублей. В январе текущего года была проиндексирована страховая пенсия, а в феврале ожидается повышение социальной ежемесячной выплаты.

18 января в России отмечается День прорыва блокады Ленинграда. Осада города длилась 872 дня — с сентября 1941 года по январь 1944-го. По разным оценкам, за это время северная столица потеряла от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

Ранее в Госдуме рассказали, как изменятся выплаты работающих пенсионеров в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27650125_rnd_2",
    "video_id": "record::c5e4179a-18d4-461b-936b-ce0860ce762c"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+