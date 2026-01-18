Размер шрифта
Российская теннисистка проиграла 697-й ракетке мира на Australian Open

Теннисистка Павлюченкова проиграла 697-й ракетке мира на Australian Open
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, которая занимает 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии --2026 (Australian Open).

В матче первого круга турнира представительница России проиграла китаянке Чжосюань Бай, которая занимает 697-е место в рейтинге WTA. Встреча, которая продлилась 2 часа 45 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:2, 6:7 (10:12).

Павлюченкова выполнила семь подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Бай два эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Бай сыграет с белорусской Ариной Соболенко, возглавляющей рейтинг WTA.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Екатерина Александрова вылетела с Australian Open, проиграв 112-й ракетке мира.

