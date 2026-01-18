Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Катар заявил, что принимает участие в работе «Совета мира»

Катар заявил, что его представитель входит в «Совет мира» по сектору Газа
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Катар готов принять участие в создаваемом Дональдом Трампом совете мира по Газе. Об этом сообщило израильское издание Times of Israel.

В заявлении Катара говорится, что министр по стратегическим вопросам в канцелярии премьер-министра Катара Али Аль Тавади входит в этот орган для поддержки «международных усилий, направленных на эффективное управление и достижение долгосрочного, устойчивого мира, стабильности и процветания для народа Газы».

Там добавили, что Тавади является ключевой фигурой и эффективным посредником в усилиях Катара по урегулированию конфликта. Он участвовал в постоянном диалоге с Израилем и ХАМАС, а также сыграл центральную роль во вкладе страны в план президента США Дональда Трампа по Газе, состоящий из 20 пунктов.

В январе Трамп официально объявил о создании «Совета мира» (Board of Peace) — международного органа, который будет контролировать восстановление анклава и работу временной палестинской администрации. Желающим получить статус постоянного члена Совета с правом голоса политик предложил внести взнос в размере $1 млрд. Эти средства планируется направить на восстановление инфраструктуры Газы.

Ранее канцелярия Нетаньяху раскритиковала объявление состава комитета по управлению Газой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27650215_rnd_2",
    "video_id": "record::f0bf703d-da88-4f07-aa7f-fa2cce7d1edc"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+