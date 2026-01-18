Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни оглох на одно ухо

Бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни на съемках программы Match of the Day рассказал о проблемах со слухом, попросив вставить наушник в правое, а не левое ухо. Об этом пишет Daily Mail.

«Можно ли [вставить] в другое ухо? Раньше я закрывал переговорное устройство. Проблема в том, что я глух на левое ухо. Поэтому, когда становится слишком громко, я с трудом слышу, что говорит Келли Кейтс [ведущая MOTD] или кто-то еще», – поделился он.

В сентябре 2025 года Руни рассказал о своем пристрастии к алкоголю. По его словам, выбраться из зависимости ему помогла супруга.

Нападающий является воспитанником «Эвертона». За основную команду он провел 67 матчей, затем перешел в «Манчестер Юнайтед», где провел большую часть карьеры (393 матча). Он является пятикратным чемпионом Англии и вместе с клубом выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году. Помимо этого в составе «МЮ» он выиграл Кубок страны, Лигу Европы (2017) и четыре раза — Суперкубок Англии. С 2019 года он занимается тренерской деятельностью.

