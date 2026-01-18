В Псковской области автомобиль попал под поезд, есть жертвы

МЧС: четыре человека погибли при аварии с поездом в деревне Чернушка

В Псковской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Авария произошла на железнодорожном переезде в деревне Чернушка Локнянского муниципального округа. По данным спасателей, автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовым составом. Сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокирование тел погибших из поврежденной машины.

В ведомстве подчеркнули, что железнодорожные переезды относятся к числу наиболее опасных участков дороги и требуют строгого соблюдения правил дорожного движения. Спасатели напомнили, что водителям запрещено выезжать на переезд при закрывающемся или закрытом шлагбауме, при запрещающих сигналах светофора или дежурного по переезду, а также в случае приближения поезда в пределах видимости.

Кроме того, в МЧС указали на недопустимость остановки на переезде, объезда стоящих автомобилей с выездом на встречную полосу и самовольного открытия шлагбаума. Нарушение этих правил, подчеркнули в ведомстве, создает угрозу не только для водителя, но и для окружающих.

