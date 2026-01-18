Прокуратура начала проверку после жалоб оставшихся без тепла жителей Чехова

Прокуратура проводит проверку по факту аварии на теплосети в Чехове

Чеховская городская прокуратура начала проверку по факту аварии на подстанции и теплосети, из-за которой жители Чехова остались в морозы без тепла. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, в результате технологических нарушений на объектах теплоснабжения без отопления и горячей воды остались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения.

В прокуратуре уточнили, что после проведения аварийно-восстановительных работ к полудню 18 января отопление было запущено в 65 домах и в медицинских организациях.

«Чеховская городская прокуратура даст правовую оценку действиям ресурсоснабжающей и управляющих организаций, в том числе по содержанию и эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, эффективности ранее проведенных ремонтов и целевого расходования выделенных денежных средств», — сообщили в ведомстве.

Вопрос полного восстановления теплоснабжения в домах Чехова, а также законность начисления платы за коммунальные платежи в период отсутствия тепла и горячей воды прокуратура взяла на особый контроль.

До этого «Газета.Ru» писала, что жители Чехова из-за аварии на теплосети сутки вынуждены были согреваться газовыми духовками и горячим чаем.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.