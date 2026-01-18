Премьер Испании порассуждал, что сделает Путина «самым счастливым человеком в мире»

Премьер Санчес: вторжение США в Гренландию сделает Путина самым счастливым в мире

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что потенциальное вторжение США в Гренландию якобы сделает президента России Владимира Путина «самым счастливым человеком в мире». Его слова приводит La Vanguardia.

«Вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком в мире», — сказал Санчес.

По его словам, это «легитимизирует» конфликт на Украине, а также станет критическим ударом для НАТО. Таким образом у Москвы будет сразу две победы, считает испанский премьер.

17 января советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать.

В самом королевстве проходят многотысячные митинги против притязания хозяина Белого дома Дональда Трампа на регион. Страны НАТО выражают готовность поддержать Данию при нападении на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

