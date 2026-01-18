Трамп предусмотрел миллиардные взносы для расширенного членства в «Совете мира»

Проект устава «Совета мира» президента США Дональда Трампа предусматривает трехлетний срок членства, за исключением тех, кто внесет наличными $1 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

«Члены организации должны внести $1 млрд, если они хотят, чтобы их членство продлилось более трех лет», — говорится в проекте устава организации.

Документ был разослан администрацией США примерно в 60 стран.

О формировании «Совета мира», призванного регулировать ситуацию в послевоенном секторе Газа, Дональд Трамп объявил 16 января. В качестве председателя организации Трамп поддержал недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

По словам Трампа, в состав «Совета мира» войдут представители наиболее влиятельных и уважаемых государств мира. Несколько лидеров рассказали, что Трамп предлагал им членство в организации, в частности об этом заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президент Аргентины Хавьер Милей.

Ранее Трамп заявил об окончании эпохи террора на Ближнем Востоке.