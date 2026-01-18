В Казахстане произошел пожар на территории нефтегазового месторождения Тенгиз

Пожар произошел на крупном нефтегазовом месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ).
Возгорание было зафиксировано на участке 52 Завода третьего поколения в районе трансформатора между газотурбинными генераторами ГТГ-1 и ГТГ-2.
По предварительным данным, никто не пострадал. Весь неоперативный персонал предприятия был эвакуирован. В настоящее время пожар локализован, а Завод третьего поколения переведен на режим рециркуляции. Выясняются все обстоятельства случившегося.
16 декабря в Свердловской области произошел пожар на Первоуральском новотрубном заводе. На опубликованных кадрах с места события видна часть производственного помещения, охваченная огнем. Оборудование цеха было временно приостановлено, а сотрудники эвакуированы. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров.
Ранее на юго-востоке Москвы загорелся мусор в выселенной пятиэтажке.