Общество

Житель Новосибирска пытался отогреть свой автомобиль и случайно сжег его

Mash Siberia: житель Новосибирска сжег свою машину при попытке отогреть ее 
Житель Новосибирска сжег свой автомобиль, пытаясь прогреть его в мороз. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел на улице Виктора Шевелева в Кировском районе города. Мужчина использовал тепловую пушку для прогрева кроссовера Kia Sorento, однако в результате неосторожных действий автомобиль загорелся. Самостоятельно справиться с огнем владелец машины не смог.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В результате пожара автомобиль получил серьезные повреждения.

Telegram-канал АСТ-54 Black опубликовал видео и фото с места происшествия.

На днях в Чите суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, признав его виновным в умышленном поджоге чужого автомобиля из ревности. По данным следствия, пьяный обвиняемый приревновал приятеля к своей бывшей девушке и решил поджечь его автомобиль Toyota Vista. Он облил капот машины краской из баллончика, а левое переднее колесо бензином, после чего поджег транспортное средство с помощью зажигалки. Экспертиза оценила ущерб, нанесенный огнем, в 100 тысяч рублей. Поджигателя задержали, ему назначено наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Ранее в Екатеринбурге неадекватный мужчина забросал машины соседей горящими тряпками.
 
