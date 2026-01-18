Размер шрифта
Общество

«Даже ад замерз»: экстремалы провели ночь в палатке при -43°C в Красноярском крае

Сибиряки провели палатке ночь в -43°C ради тренировки и рассказали о последствиях 
Двое сибиряков провели в палатке ночь при -43°C на Торгашинском хребте в Красноярском крае. Об этом они рассказали Telegram-каналу «Эндевор Тур».

Сергей и Влад, любители экстремальных походов из Красноярска, отправились в горы в самую морозную ночь этого года, 16 января. По их словам, цель экспедиции — тренировка, тестирование снаряжения и подготовка к будущим восхождениям.

Термометр показывал -43°C, однако ощущалась температура как -50°C. За 6,5 часов экстремалам удалось выспаться, но теперь придется бороться с обморожением лица.

«Не знаю о каких -50 градусах речь, по ощущениям казалось, что даже ад замерз. Но я доволен, в этот раз я проспал без пробуждения 6,5 часов, хорошо отдохнул и выспался. Теперь нужно решить вопрос с дыханием холодным воздухом и обморожением лица — я прилично подморозил во сне щеки, нос, горло и пальцы рук», — рассказал Сергей.

До этого 50-летний футболист Смертин признался, что выпил коньяка после финиша марафона при -50°C. Экс-капитан сборной России пробежал экстремальный марафон «Полюс холода» в Оймяконе и после финиша употребил 100 грамм коньяка, а на каждом пункте питания, по его словам, выпивал один‑два стакана теплой воды, чая или оленьего бульона.

Ранее россиянам объяснили, почему в проруби в Крещение нельзя оставаться дольше минуты.
 
