Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

Певцов усомнился, что закон о защите ценностей в кино будет работать

Актер Певцов усомнился в работе закона о защите ценностей в кино
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС усомнился в работе будущего закона о запрете выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности.

Певцов не понимает, кто будет выполнять то, что заложено в этом законе.

«Кто эти организации, какие структуры, какие подразделения будут заниматься исполнением этого закона? Каким образом?» — отметил артист.

Певцов добавил, что в России нет института цензуры и профессиональной редактуры, которые были в СССР. Он заявил, что у страны пока не появилась официальная государственная идеология, которая определяла бы «жесткую абсолютно политику» в культуре.

Закон о запрете выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности, вступит в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе предложили Минкультуры возбуждать дела об административных нарушениях, а при невыполнении требований — Роскомнадзору. Рассматривать дела будут районные суды.

Ранее один российский фильм вошел в конкурс фестиваля инди-кино в США

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649273_rnd_4",
    "video_id": "record::c8be9463-cc5a-4e97-aa82-fa9927cd26d5"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+