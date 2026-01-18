Певцов усомнился, что закон о защите ценностей в кино будет работать

Актер Певцов усомнился в работе закона о защите ценностей в кино

Актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС усомнился в работе будущего закона о запрете выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности.

Певцов не понимает, кто будет выполнять то, что заложено в этом законе.

«Кто эти организации, какие структуры, какие подразделения будут заниматься исполнением этого закона? Каким образом?» — отметил артист.

Певцов добавил, что в России нет института цензуры и профессиональной редактуры, которые были в СССР. Он заявил, что у страны пока не появилась официальная государственная идеология, которая определяла бы «жесткую абсолютно политику» в культуре.

Закон о запрете выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности, вступит в силу с 1 марта 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе предложили Минкультуры возбуждать дела об административных нарушениях, а при невыполнении требований — Роскомнадзору. Рассматривать дела будут районные суды.

