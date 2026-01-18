Размер шрифта
В Бердянске ограничили водоснабжение

Рогов: водоснабжение Бердянска ограничено из-за отсутствия энергии на станциях
Водоснабжения Бердянска в Запорожской области ограничено. Об этом сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В связи с отсутствием электроэнергии на насосных станциях первого и второго подъема ограничено водоснабжение города Бердянска», — написал член палаты.

Несколькими часами ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе без электроснабжения 205 тыс. абонентов в 365 населенных пунктах. По его словам, при восстановительных работах было зафиксировано движение украинских дронов-разведчиков.

16 января Балицкий сообщил, что в Бердянске в связи с выводом из строя системы энергоснабжения остановлены котельные, из-за чего без теплоснабжения остались 280 многоквартирных домов городского округа. Глава региона добавил, что после стабилизации ситуации с электроснабжением и запуска котельных систему заполнят теплоносителем и будет запущено отопление.

Ранее на ЗАЭС обвинили ВСУ в целенаправленных ударах по линиям энергоснабжения.

