Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Минтранс ждет начала полетов иностранных авиакомпаний внутри России

Глава Минтранса: иностранные компании будут совершать полеты внутри России
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Иностранные авиакомпании будут совершать полеты на внутренних российских направлениях. Об этом заявил глава министерства транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС.

«Базовая задача российских перевозчиков — внутрироссийские полеты. Но мы думаем, что иностранные компании будут совершать и полеты внутри России. Мы тоже этим занимаемся. Каботаж сейчас нормативно разрешен, поэтому ждем», — сказал Никитин.

Каботаж в авиаотрасли России (перевозка пассажиров/грузов между точками внутри страны иностранными авиакомпаниями) активно обсуждается с 2024 года для решения проблемы нехватки судов. Власти РФ ведут переговоры с дружественными странами, но официальных разрешений на авиакаботаж пока нет, хотя существуют планы по его поэтапному введению, например, для перевозчиков из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан) в будущем.

В декабре Никитин заявлял, что российская авиапромышленность смогла совершить настоящий инженерный прорыв, наладив качественное обслуживание иностранных самолетов, оставшихся в стране после ухода западных компаний.

Ранее сообщалось, что в РФ не смогут выполнить план по выпуску Ту-214 из-за нехватки кадров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649393_rnd_7",
    "video_id": "record::87da0bca-26c6-43d7-9791-afb8d7893623"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+