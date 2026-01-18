Минтранс ждет начала полетов иностранных авиакомпаний внутри России

Иностранные авиакомпании будут совершать полеты на внутренних российских направлениях. Об этом заявил глава министерства транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС.

«Базовая задача российских перевозчиков — внутрироссийские полеты. Но мы думаем, что иностранные компании будут совершать и полеты внутри России. Мы тоже этим занимаемся. Каботаж сейчас нормативно разрешен, поэтому ждем», — сказал Никитин.

Каботаж в авиаотрасли России (перевозка пассажиров/грузов между точками внутри страны иностранными авиакомпаниями) активно обсуждается с 2024 года для решения проблемы нехватки судов. Власти РФ ведут переговоры с дружественными странами, но официальных разрешений на авиакаботаж пока нет, хотя существуют планы по его поэтапному введению, например, для перевозчиков из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан) в будущем.

В декабре Никитин заявлял, что российская авиапромышленность смогла совершить настоящий инженерный прорыв, наладив качественное обслуживание иностранных самолетов, оставшихся в стране после ухода западных компаний.

Ранее сообщалось, что в РФ не смогут выполнить план по выпуску Ту-214 из-за нехватки кадров.