Жителям Киева рекомендуют искать место для временного переселения

Жителям Киева, в чьих домах нет отопления, рекомендуют заняться поисками временного жилья. Об этом заявил директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко в подкасте «Энергобудни» на YouTube.

«Я бы советовал искать, куда временно переселиться. И я надеюсь, что кто-то в городском управлении возьмет на себя смелость сказать то же самое», — отметил он.

По его мнению, если не удалось починить отопление до сих пор, то невозможно это будет сделать и в ближайшее время. Это уже реальная угроза для жителей, считает эксперт.

16 января в минэнерго Украины заявили о повреждении всех электростанций в стране. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, наиболее сложная ситуация складывается в настоящее время в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей из-за повреждений энергообъектов. В украинской столице несколько дней продолжался блэкаут. По приказу «Укрэнерго» вводились экстренные отключения электроэнергии.

